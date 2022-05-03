Жители Белгорода пожаловались на громкий хлопок в центре города

Несколько жителей Белгорода рассказали, что услышали в центре Белгорода громкий хлопок, похожий на звук взрыва средней силы.

Хлопок в региональном центре слышали несколько горожан. Сразу после инцидента на улицах сработали автомобильные сигнализации. При этом сейчас в небе следов работы систем противовоздушной обороны не видно, передает РИА «Новости».

Накануне губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков рассказал о звуках «сильных разрывов» и появившихся в соцсетях «вспышках в небе». Позже он разъяснил, что ночные звуки взрывов над Белгородом не связаны с прилетами со стороны Украины, уточнив, что российская авиация выполняла боевые задачи в рамках специальной военной операции.

Напомним также, в воскресенье произошел пожар на территории одного из объектов Минобороны РФ в Белгородской области, в результате повреждения получили семь домов. Днем ранее жители Белгорода рассказали о звуках взрывов со стороны Украины.

Кроме того, 28 апреля под обстрел со стороны Украины под Белгородом попала гуманитарная колонна. В тот же день в Белгородской области как минимум дважды сработала система ПВО. Днем ранее ФСБ предотвратила в Белгородской области диверсию на объекте транспорта, были задержаны сторонники украинских националистов из числа россиян.

В прошлый вторник в результате обстрела села Головчино в Белгородской области вооруженными формированиями Украины повреждения получили четыре дома. Днем ранее при обстреле села Журавлевка под Белгородом пострадали два человека. Помимо этого, 25 апреля от обстрелов со стороны Украины вновь пострадал поселок Нехотеевка. Днем ранее со стороны Украины обстреляли село Отрадное под Белгородом.

Напомним также, 19 апреля три человека пострадали в результате обстрела со стороны вооруженных формирований Украины села Головчино в Белгородской области. Кроме того, 14 апреля приграничный район Брянской области подвергся обстрелу со стороны Украины: снаряды попали на территорию Климовского района Брянской области, который граничит с Украиной, в результате были повреждены жилые дома, восемь человек пострадали.

Помимо этого, в начале апреля вследствие авиаудара с двух вертолетов ВС Украины произошел пожар на нефтебазе в Белгороде. Он охватил резервуары с топливом, возгоранию присвоен повышенный ранг сложности. По информации главы региона, в результате пожара пострадали два человека. Ранее власти Белгородской области сообщили о повреждении более 20 домов и машин в селах Журавлевка и Нехотеевка. Известно, что обстрел сел велся украинским «Смерчем».

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