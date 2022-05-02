Венгрия опровергла сообщения об отзыве вето на эмбарго нефти из России

Представитель венгерского правительства Золтан Ковач опроверг сообщение немецкого телеканала ZDF о решении Будапешта отозвать вето на эмбарго ЕС в отношении российской нефти, подчеркнув, что Будапешт не поддерживает санкции против газа и нефти из России.

«Венгрия не «отзывала свое вето». На самом деле позиция Венгрии по санкциям в отношении российских нефти и газа остается неизменной: мы их не поддерживаем», – приводит слова Ковача РИА «Новости».

В понедельник немецкие СМИ сообщили, что Австрия, Венгрия и Словакия якобы отозвали право вето на решение Евросоюза о запрете поставок российской нефти. Перед этим глава канцелярии премьер-министра Венгрии Гергей Гуйяш заявил, что Будапешт выступает против введения запрета на поставки российских нефти и газа в Евросоюз. Его поддержал официальный представитель правительства Венгрии Золтан Ковач.

Единственный крупный в Венгрии Дунайский НПЗ технологически устроен так, что не менее 65% перерабатываемой там нефти должны поступать из России. Кроме того, согласно данным опроса, проведенного Fokus и Markiza, против отказа Словакии от российских газа и нефти выступили свыше 60% жителей страны. После этого представители Евросоюза «разрешили» Венгрии и Словакии не вводить запрет на поставки российской нефти.

Напомним, Еврокомиссия обсуждает возможность наказания тех стран ЕС, которые согласились платить за российский газ в российской валюте. Первыми странами, которые лишились российского газа из-за нежелания использовать новую схему расчетов поставок, уже стали Польша и Болгария.

—