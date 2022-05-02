 

СК возбудил дело из-за осквернения памятника героям СССР в Литве

02.05.2022, 23:20, Новости дня
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Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по факту осквернения памятника на месте гибели семи Героев Советского Союза в городе Неринга на Куршской косе Литвы, сообщили в пресс-службе ведомства.

«Главным следственным управлением СК РФ возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 243.4 УК РФ («Повреждение расположенного за пределами Российской Федерации мемориального объекта, увековечивающего память погибших при защите Отечества или его интересов в период Великой Отечественной войны, совершенное группой лиц»)», – говорится в сообщении на сайте СК России.

«По данным следствия, злоумышленники, находясь в г. Неринга Литовской Республики, путем нанесения краски повредили памятный знак на месте гибели семи Героев Советского Союза – советских воинов 113-го стрелкового полка 32-й стрелковой Верхнеднепровской Краснознаменной ордена Суворова дивизии, увековечивающий память советских солдат, погибших при защите Отечества», – сообщили в СК, уточнив, что «вандалы осквернили памятник на захоронении в поселке Неринга на Куршской косе Литвы, облив его краской».

Председатель Следственного комитета РФ поручил Главному следственному управлению СК РФ установить все обстоятельства произошедшего в рамках уголовного дела. «В рамках расследования принимаются меры к установлению лиц, причастных к совершению этого преступления. Их действиям будет дана уголовно-правовая оценка», – добавили в ведомстве.

Напомним, в конце апреля СК возбудил три уголовных дела в связи с осквернением памятников советским воинам в Литве. Так, в апреле памятник советским воинам осквернили в литовской Паланге, акции вандализма подверглись памятники советским солдатам в Кедайняйском и Аникщяйском районах Литвы. Ранее в том же месяце место захоронения советских солдат, павших в годы Второй мировой войны, было осквернено в Мариямполе.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



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