УЕФА решил не допускать Россию до еврокубков и Лиги наций

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) принял решение не допускать российские футбольные клубы до участия в еврокубках в сезоне-2022/23, а сборную РФ – до выступления в Лиге наций, также отклонена заявка на проведение Чемпионата Европы в 2028 и 2032 году.

Кроме того, УЕФА принял решение отстранить молодежную сборную РФ от участия в чемпионате Европы до 21 года, женская сборная не сыграет в финальной части Евро-2022 и в квалификации чемпионата мира 2023 года, приводит РИА «Новости» сообщение союза.

Также исполком УЕФА отклонил заявку Российского футбольного союза (РФС) на проведение чемпионата Европы 2028 или 2032 года и назвал ее не соответствующей требованиям.

«Заявка РФС не соответствует требованиям статьи 16.02 регламента для конкурсных заявок на проведение турниров УЕФА. Статья гласит, что каждый заявитель должен обеспечить отсутствие действий, порочащих УЕФА, других участников, процедуру заявок или европейский футбол в целом», – говорится в заявлении.

Отмечается, что возможное проведение турнира Россией означало бы автоматическую квалификацию команды – хозяйки турнира, а учитывая неопределенность в вопросе о том, когда будет снято отстранение от турниров под эгидой УЕФА с российских клубов и сборных, существует риск противоречия.

«Исполнительный комитет УЕФА готов к созыву дальнейших заседаний для повторной оценки юридической и фактической ситуации по мере ее развития и принятия дальнейших решений», – отметили в УЕФА.

Выборы стран – хозяек чемпионатов Европы состоятся в сентябре 2023 года. Заявки с намерением принять турнир подавали Англия, Северная Ирландия, Ирландия, Шотландия и Уэльс (совместно), а также Турция.

Между тем, российский футбольный союз (РФС) выразил категорическое несогласие с решением Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) отстранить российские клубы и сборные от участия в турнирах под эгидой организации в сезоне-2022/23, российская сторона не исключила, что обжалует новые санкции в Спортивном арбитражном суде (CAS).

«Российский футбольный союз выражает категорическое несогласие с принятыми исполкомом УЕФА решениями. РФС продолжит защиту собственных интересов в рамках уже рассматриваемых в Спортивном арбитражном суде в Лозанне дел и оставляет за собой право подачи новых заявлений», – заявили в РФС.

Ранее глава УЕФА призвал не наказывать российских футболистов из-за ситуации на Украине.

До этого РФС подавал апелляцию в CAS на решение Международной федерации футбола (ФИФА) и Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) отстранить сборные РФ от участия в международных соревнованиях.

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