Шольц назвал условие отмены санкций против России

Антироссийские санкции, которые были введены после начала спецоперации на Украине, не могут быть отменены без достижения согласия между Киевом и Москвой, сообщил канцлер Германии Олаф Шольц.

«Без [достижения] согласия [России] с Украиной мы не снимем санкции.Он (президент РФ Владимир Путин – прим. ВЗГЛЯД) должен договориться с Украиной». По словам Шольца, это не должен быть «навязанный мир», – цитирует ТАСС Шольца.

Он также заявил, что цель Германии заключается в том, чтобы РФ прекратила военную спецоперацию на Украине. «Наша цель состоит в быстром окончании боевых действий, в выводе Россией своих войск», – сказал он.

Ранее глава Министерства иностранных дел Германии Анналена Бербок заявила, что мир на условиях Москвы не даст Европе желаемой безопасности. «Перемирие может стать только первым шагом. Для нас ясно одно: отмена санкций произойдет только в том случае, если РФ выведет свои войска [с территории Украины]»,– отметила она.

После начала спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины Запад усилил санкционное давление на Россию. Многие государства объявили о заморозке российских активов и призвали прервать поставки энергоносителей. Президент Владимир Путин подчеркивал, что замыслы противников РФ удушить ее с помощью санкций не привели к успеху. Он говорил, что оппоненты нашей страны давно проводили экономическую войну против РФ и «шаг за шагом, используя всякие предлоги, а иногда без всяких предлогов, внедряли все новые санкционные ограничения».

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