Киркорова раскритиковали за шоу на поваленном кресте

Певца Филиппа Киркорова раскритиковали в Сети за концерт в честь его 55-летнего юбилея: в рамках шоу на сцене в качестве декорации был поваленный крест, на который взобрался артист.

В частности, шоу раскритиковал иерей Александр, опубликовав в соцсетях отрывок, в котором Киркоров на кресте поет песню «Мария Магдалена», передает «Царьград».

«Ну то есть еще есть у нас непонимающих толпа (я про зрителей). Кто уже снимет этого (…) оттуда? Причем «снимет» с употреблением военной терминологии», – категорично заметил священник.

«Я все время спрашиваю: доколе этот сатанист ряженый будет бесноваться?», «Сатанизм неприкрытый. За оскорбление святынь в тюрьму», – возмущенно отметили комментаторы.

Телеведущая Анна Шафран в своем Telegram-канале отметила, что Киркоров «оказался умнее своих соратников» – он промолчал по поводу спецоперации на Украине, а теперь «его еще и прибалты забанили на радио вместе с (певицей) Полиной Гагариной за то, что на каком-то патриотическом концерте выступал».

«Еще немного – и получит индульгенцию на дальнейшее непотребство и разложение русских людей», – написала она.

Ранее глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин опубликовал в соцсети коллаж, в котором высмеял сценический образ певца Филиппа Киркорова.

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