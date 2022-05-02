Тиньков пожаловался, что его «заставили» продать банк «за копейки»

Основатель «Тинькофф Банка» Олег Тиньков заявил, что его якобы заставили продать долю в банке «за копейки» после того, как он публично выступил с заявлением о событиях на Украине.

Тиньков сообщил в интервью газете The New York Times, что через день после того, как он опубликовал пост против спецоперации на Украине, «Тинькофф Банку» якобы пригрозили национализацией, если его основатель не продаст свою долю, передает РБК.

«Я не мог торговаться. Это состояние заложника – берешь то, что тебе предлагают, я не мог договориться», – описал бизнесмен продажу акций. Он считает, что владелец и президент управляющей компании «Интеррос» Владимир Потанин якобы заплатил ему не более 3% реальной стоимости этой доли.

28 апреля «Интеррос» объявил о покупке 35% в TCS Group у семьи Тинькова. Центробанк одобрил сделку, ее детали не разглашались. По состоянию на закрытие торгов 27 апреля рыночную капитализацию TCS Group на Мосбирже можно было оценить в 6,9 млрд долларов (при цене акций 2 тыс. 520 рублей). Соответственно, 35% компании могли стоить порядка 2,4 млрд долларов.

Издание «Коммерсантъ» писало, что 35% TCS Group могли продать гораздо дешевле, за 300 млн долларов. Источник из окружения Тинькова сообщал, что обсуждалась сумма в 350 млн долларов.

Между тем группа «Тинькофф» заявила после поста Тинькова о спецоперации, что не собирается комментировать его личное мнение. Кроме того, по их словам, Тиньков «уже много лет не является лицом, принимающим решения в компаниях группы». Подчеркивается, что Тиньков – «не сотрудник «Тинькофф», давно не был в РФ и все последние годы занимается вопросами своего здоровья». Также «Тинькофф» решил отказаться от «именного» бренда.

Напомним, Тиньков попал под санкции, которые ввели против РФ в связи с проведением Москвой спецоперации на Украине. Тогда бизнесмен в соцсетях выступил с критикой спецоперации РФ на Украине, негативно отозвался о российской армии, а также оскорбил тех россиян, кто поддерживает спецоперацию – их, по его версии, в стране якобы меньшинство.

—