ВС РФ сбили украинский МиГ-29 в районе Славянска

В ходе воздушного боя в районе Славянска сбит украинский истребитель МиГ-29, информирует Минобороны России.

В сообщении ведомства в Telegram также говорится, что «высокоточными ракетами воздушного базирования за сутки поражены 38 военных объектов Украины, среди них: четыре пункта управления, 30 опорных пунктов, районов сосредоточения живой силы и украинской военной техники и три склада ракетно-артиллерийского вооружения в районах населенных пунктов Первомайское и Ильичевка».

Также уничтожены зенитный ракетный комплекс «Оса АКМ» и батарея реактивных систем залпового огня в районе Архангеловки.

«Оперативно-тактической и армейской авиацией ВКС РФ поражены 27 опорных пунктов, районов сосредоточения живой силы и военной техники ВСУ, а также склад ракетно-артиллерийского вооружения и боеприпасов в районе населенного пункта Червоное Запорожской области. Уничтожено до 160 человек личного состава и 26 единиц украинской бронетехники», – говорится в сообщении.

Кроме того, «ракетными войсками за сутки поражены девять опорных пунктов и районов сосредоточения живой силы и техники, а также украинская батарея реактивных систем залпового огня БМ-21 «Град» и артиллерийская батарея на огневых позициях».

Также артиллерийскими подразделениями «поражены 26 пунктов управления, 78 опорных пунктов, 359 районов сосредоточения живой силы и техники и 67 огневых позиций артиллерии, уничтожены шесть складов боеприпасов, до 280 человек личного состава и 43 единицы вооружения и военной техники ВСУ».

«Российскими средствами противовоздушной обороны в течение суток уничтожены 10 украинских беспилотных летательных аппаратов в районах населенных пунктов Веселое, Борщево и Балаклея Харьковской области, Киселевка Херсонской области, Маяк Запорожской области, Докучаев, Корсунь и Ханжинково Донецкой Народной Республики, а также в районе города Луганск. В районе населенного пункта Петровское Луганской Народной Республики сбиты две тактические ракеты «Точка-У» и в районе Донецкое уничтожен реактивный снаряд «Смерч», – указывается в сообщении Минобороны.

Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 146 самолетов, 112 вертолетов, 683 беспилотных летательных аппарата, 281 зенитный ракетный комплекс, 2 тыс. 756 танков и других боевых бронированных машин, 316 установок реактивных систем залпового огня, 1 тыс. 234 орудия полевой артиллерии и миномета, а также 2 тыс. 563 единицы специальной военной автомобильной техники.

Накануне ВС РФ уничтожили запасы оружия из США и ЕС под Одессой.

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