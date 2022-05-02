 

ВСУ обстреляли Горловку

02.05.2022, 9:54, Новости дня
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Украинские войска в 7.40 обстреляли Горловку, выпустив восемь снарядов калибром 122 мм, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

В Telegram-канале представительства говорится, что «после 03.00 зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины) по направлению: 07.40 – н.п. Новгородское – н.п. Горловка (пос. ш-ты Гагарина): выпущено восемь снарядов калибром 122мм».

Накануне, 1 мая, ВСУ обстреляли школу, детский сад и кладбище в Херсонской области, есть жертвы.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



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