В США призвали изучить трагедию в Одессе для понимания Киева

Активисты из США надеются, что мировое сообщество лучше поймет истинную природу украинского правительства, изучив трагические события в Одессе восьмилетней давности, сообщил правозащитник и координатор проекта «Кампания солидарности с Одессой» Фил Вилайто.

Вилайто заявил, что «на личном уровне привилегия во второй раз посетить ежегодные памятные мероприятия в Одессе была для меня глубоко трогательным опытом и возможностью засвидетельствовать огромное мужество одесситов, которые решились провести их, несмотря на угрозы убийства со стороны фашистских организаций», передает РИА «Новости».

Он добавил, что на политическом уровне дальнейшее расследование событий 2 мая 2014 года в Одессе «поможет миру понять истинную природу украинского правительства, а также событий и процессов, которые привели к нынешнему кризису».

Гибель людей в Доме профсоюзов, по словам активиста, стала не только трагедией для города, но и свидетельством готовности нового правительства в Киеве продолжать сотрудничество с военизированными неонацистскими организациями, которые и помогли ему прийти к власти.

«Среди наиболее известных из них – батальон «Азов» (запрещен в РФ – прим. ВЗГЛЯД), который был интегрирован непосредственно в украинские вооруженные силы», – отметил Вилайто.

По его словам, за прошедшие годы Украина претерпела серьезные изменения, и уже сегодня в стране попросту невозможно открыто выступать против действующей власти.

«С момента начала боевых действий 24 февраля, президент Владимир Зеленский объявил вне закона 11 оппозиционных политических партий, обвинив их в «пророссийской направленности». И это несмотря на то, что многие из них выступали против (российской спецоперации)», – отметил он.

Вилайто отметил, что, несмотря на резонансный характер событий восьмилетней давности, до сих пор неизвестно, кто в конечном счете несет ответственность за массовую гибель людей в тот злополучный день: «Мы знаем, что это отвечало интересам центральной власти, которая была обеспокоена развитием сепаратистского движения в Одессе. Однако мы не знаем, была ли расправа организована «сверху», либо виновные в ней попросту получили защиту после содеянного. Но факт того, кто Киев так и не позволил провести независимое расследование этих событий, говорит о многом».

Однако США также не требуют, чтобы виновные в гибели людей в Доме профсоюзов предстали перед судом. Активист связывает это с тем, что такая позиция помогала Вашингтону «консолидировать власть нового лояльного США и НАТО правительства Украины».

«Помимо этого, властям США еще предстоит досконально расследовать собственные случаи массовых убийств представителей коренных народов, афроамериканцев и других «цветных» групп населения у себя в стране», – заключил активист.

Ранее в понедельник президент Никарагуа Даниэль Ортега напомнил о трагедии в Доме профсоюзов в Одессе.

Напомним, днем 2 мая 2014 года в районе Греческой площади начались потасовки между активистами «антимайдана» с одной стороны и футбольными «ультрас» из Харькова и Одессы, а также участниками «евромайдана» – с другой. Драка закончилась разрушением палаточного городка и поджогом Дома профсоюзов, в котором укрылись представители «антимайдана».

Погибли 48 человек, шесть – в районе Греческой площади и торгового центра «Афина» (из них двое умерли в больницах), 42 – на Куликовом поле и в Доме профсоюзов (трое скончались в больницах). Шесть человек скончались от огнестрельных ранений, десять выпали из окон горящего здания и разбились, 32 погибли от ожогов и в результате отравления угарным газом. Более 250 человек пострадали.

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