 

Южнокорейское посольство возобновило работу в Киеве

02.05.2022, 9:05, Новости дня
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Часть сотрудников посольства Южной Кореи на Украине, включая посла, вернулись в Киев и со 2 мая возвращаются к работе там, информирует южнокорейский МИД.

В Киев вернулась та часть дипкорпуса, которая с марта работала во временном офисе в Черновцах, включая посла Южной Кореи на Украине Ким Хен Тхэ, передает РИА «Новости».

«Посольство Южной Кореи ведет подготовку к возобновлению со 2 мая работы и планирует вести дипломатическую работу в Киеве в еще более тесном сотрудничестве с украинским правительством ради защиты своих граждан на Украине», – говорится в сообщении МИД.

Остальные сотрудники посольства находятся в офисах в Черновцах и в Румынии. Рассматривается план их поэтапного возвращения в Киев в зависимости от ситуации.

Ранее посольство Франции вернулось в Киев после шести недель работы во Львове.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



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