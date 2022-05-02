Мнение: Кто ответит за трагедию в одесском Доме профсоюзов

Точно известны имена тех, кто организовывал расправу над активистами одесского «Антимайдана», и прямо участвовал в сожжении людей в Доме профсоюзов 2 мая 2014-го. На это указывает и российское руководство, и активисты одесского сопротивления. Теперь, когда российские войска освобождают Причерноморье, перспектива справедливого правосудия становится реальной. Кто может оказаться на скамье подсудимых?

Восемь лет назад, 2 мая 2014 года, в Одессе произошло событие, которое иногда называют нейтрально – «одним из крупнейших по количеству жертв пожаром на постсоветской Украине». По сути же речь идет о массовом убийстве по политическим мотивам, что можно квалифицировать как преступление против человечности.

«Невозможно без содрогания вспоминать о страшной трагедии в Одессе, где участники мирной акции протеста были зверски убиты, заживо сожжены в Доме профсоюзов, – сказал президент Владимир Путин в обращении от 21 февраля. – Преступники, которые совершили это злодеяние, не наказаны, их никто и не ищет. Но мы знаем их поимённо и сделаем всё для того, чтобы их покарать, найти и предать суду».

Организаторов и исполнителей преступления не только можно назвать поименно – но некоторые из них, вполне возможно, и в данным момент находятся в городе, полагает бывший депутат Одесского облсовета Алексей Албу. Он подчеркнул, что прямую ответственность несет тогдашняя послемайданная власть. «Из причастных к трагедии сейчас в городе могут находиться бывший губернатор Одесской области Владимир Немировский и его заместитель Игорь Болянский, – сказал Албу газете ВЗГЛЯД. – Среди исполнителей, которые находились в контакте с Болянским, можно назвать руководителя одесской самообороны Дмитрия Гуменюка и Виталия Свичинского, который занимал пост замглавы Одесской областной госадминистрации».

В пятую годовщину трагедии в одесском Доме Профсоюзов – тогда, когда украинская Генпрокуратура уже при новоизбранном президенте Зеленском продолжала спускать расследование на тормозах, газета ВЗГЛЯД привела предысторию и хронологически подробное описание событий апреля и мая 2014 года в Одессе. Вкратце напомним.

После переворота в Киеве Одесса, как и многие другие города Юго-Востока, стала центром сопротивления незаконному режиму. С февраля «народные веча», организованные «Антимайданом» на площади Куликово поле, собирали до 10 тыс. активистов, притом что украинских националистов в городе было на порядки меньше. Столкновения антифашистов с боевиками «Правого сектора» и другими неонацистами обострились с конца марта.

2 мая у наиболее агрессивной части сторонников Майдана – правых футбольных фанатов и «гостей» – радикалов из других городов был ситуативный перевес. Около 700 ультраправых напали на 300 участников акции движения «Куликово поле», среди которых были женщины и дети. После уличного боя на Греческой площади в самом центре города (позже выяснилось, что из Киева был отдан приказ местной милиции – не вмешиваться) и разгрома палаточного лагеря на Куликовом поле, группа антимайдановцев укрылась и забаррикадировалась в Доме профсоюзов.

Националисты, штурмовавшие здание, использовали взрывпакеты и бутылки с зажигательной смесью. Вспыхнувший пожар продолжался около часа (при этом первая пожарная машина появилась у Дома профсоюзов лишь через 24 минуты после начала возгорания). Заживо сгорели или погибли, прыгнув, спасаясь от огня, с высоты, 42 человека. Самому старшему было 70 лет, младшему исполнилось 17.

Летом прошлого года РФ впервые в истории подала межгосударственный иск в Страсбургский суд – в обращении говорилось о прямой ответственности Украины, в том числе за одесскую трагедию. Но то был, в большей степени, политический акт, который теперь, нашего исключения из Совета Европы не имеет особого значения. Но сейчас, когда российские войска освободили Херсон, и стоят на подступах к Николаеву – то есть находятся менее чем в 200 километрах от Одессы – попадание виновников массового убийства в Одессе на скамью подсудимых будущего трибунала становится реальной перспективой.

«Помимо уже упомянутого политического руководства Одессы, еще одним организатором провокации, которая привела к трагедии у Дома профсоюзов, был экс-советник руководителя одесского главка Нацполиции, майдановец Руслан Форостяк», – подчеркнул Албу. Форостяк – не местный, уроженец Львова. По данным, полученным Фондом исследования проблем демократии, в начале 2014 года был главным координатором структур Евромайдана в Одессе. Близок с Андреем Парубием, Александром Турчиновым, Сергеем Пашинским, экс-мэром Одессы Эдуардом Гурвицем, создателем нацистской организации «Братство» Дмитрием Корчинским.

«Действия нацистов 2 мая координировал директор «Школы ответственной политики» Андрей Юсов. В 2015 году он получил должность советника начальника управления Службы безопасности Украины в Одесской области по вопросам взаимодействия с общественностью. Сейчас Юсов тоже может находиться в Одессе», – отметил Албу.

Что касается непосредственных организаторов штурма, то «в числе националистов был замечен лидер организации «Автомайдан Одесса» Евгений Резвушкин и глава самопровозглашенного «Совета общественной безопасности» Марк Гордиенко», – указал собеседник. «Кроме того, к трагедии был причастен даже известный общественный деятель, фотограф Борис Бухман. Он поддерживал нацистов и участвовал в событиях 2 мая», – добавил Албу.

В одесскую территориальной может сейчас служить один из наиболее значимых фигурантов событий 2 мая – Сергей Ходияк.

«Евромайдановец Сергей Ходияк принес оружие, убил несколько человек во время столкновений на Греческой площади»,

– рассказывает Албу. Напомним, что в ходе этих беспорядков, предшествовавших штурму Дома Профсоюзов, только по официальным данным погибли шесть человек.

По данным портала «Украина.Ру», до Евромайдана Ходияк бандитом в одесской ОПГ «Привоз», которая действовала в нулевых годах на оптово-розничном рынке Одессы под прикрытием частного охранного предприятия. В конце 2015-го – начале 2016 годов Ходияк занялся незаконной поставкой наркотиков в ночные клубы Одессы. На полученные от наркоторговли деньги открыл спортивный клуб, куда набирал детей из неблагополучных одесских семей, прививал им нравы криминального мира. На базе этого спортклуба в 2017 году Ходияк создал в Одессе общественное движение «Национальное сопротивление».

Подельники Ходияка по банде «Привоз», точнее, руководители этой преступной группы – братья Виктор и Вячеслав Бабейко, также были активными сторонниками Евромайдана. По данным источника «Украина. Ру», 2 мая 2014 года Вячеслав Бабейко передал Ходияку охотничье ружье и револьвер – для стрельбы по противникам Евромайдана. Точное местонахождение братьев сейчас неизвестно, но также нельзя исключить, что они находятся в городе.

Другой активный участник штурма – Cергей Стерненко, бывший руководитель одесского отделения «Правого сектора», внештатный сотрудник Службы безопасности Украины – по данным на апрель из соцсетей, находится в Киеве, вступил в городскую тероборону. Некоторых фигурантов на данный момент уже нет в живых. Например, Артур Савельев, который по ряду данных, бросал бутылки с зажигательной смесью в Дом профсоюзов, в конце февраля-начале марта завербовался в отдельный отряд спецназначения «Азов» и был убит 2 марта во время боев Мариуполе.

Нельзя забывать о тех, кто создавал нужный информационный фон во время и после трагедии – в целях собственной карьеры, заметил Албу. Он упомянул действующего депутата Верховной рады от «Европейской солидарности» Андрея Гончаренко. «Он пиарился на этой трагедии, – заметил собеседник. –

Гончаренко, обладая мощными информационными ресурсами, «обелял» одесских нацистов, утверждая, что жертвы трагедии «сами себя сожгли»,

что никакого нападения не было, а была спонтанная месть за то, что пророссийские активисты убили участников марша «За единую Украину». А те, мол, сгоряча пошли громить лагерь и случайно все это привело к жертвам».

«В команде Гончаренко была группа блогеров, в том числе Сергей Дибров, он вошел в группу «2 мая», которая якобы занималась расследованием, – рассказал экс-депутат одесского горсовета. – Но на самом деле эта группа занималась формированием нужного общественного мнения, искажала реальные факты о той страшной трагедии».

Многие из тех, кто прямо или косвенно причастны к событиям 2 мая, делали и продолжают делать карьеру в Киеве. За последние восемь лет Одесская область пережила несколько смен руководителей, включая эксперимент с губернаторством Михаила Саакашвили. Но сейчас у власти в регионе люди, которые выглядят как прямые наследники радикалов первых послемайданных месяцев.

Достаточно упомянуть нынешнего «военного губернатора» Одессы Максима Марченко, который ранее снискал себе печальную славу в Донбассе в роли командира неонацистского батальона «Айдар». С ведома Марченко украинские националисты сейчас оборудуют огневые позиции и разместили тяжелое вооружение в жилых домах и школах Одессы. Решением местных властей с 1 по 3 мая в городе действует непрерывный комендантский час – следовательно, ставшая традиционной акция памяти о погибших в Доме профсоюзов оказывается незаконной. Но вполне возможно, что такой запрет действует в Одессе в последний раз.

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