Шольц пообещал летом отказ Европы от российского угля

Евросоюз (ЕС) прекратит импорт российского угля летом, а до конца года откажется от российской нефти, сообщил канцлер Германии Олаф Шольц.

Шольц сообщил в интервью The Indian Express, что ЕС «вместе со своими трансатлантическими партнерами принял беспрецедентные санкции против РФ и отдельных лиц (…) многие страны присоединились к этим санкциям, даже при том, что они неизбежно несут экономические издержки для нас самих», передает ТАСС.

«Мы сейчас, более того, реализуем очень амбициозную политику по сокращению зависимости от импорта ископаемого топлива из России. Мы прекратим поставки российского угля этим летом, мы откажемся от российской нефти до конца года, и мы серьезно сократим поставки газа из России», – подчеркнул он.

Ранее Польша предложила ЕС ввести сбор за использование российских энергоносителей. Между тем Британия собралась впервые за 30 лет открыть новую угольную шахту.

Вместе с тем ЕС посоветовали не рассчитывать на отказ других стран от российской нефти: в случае эмбарго РФ сможет увеличить доходы, если достаточно быстро найдет других покупателей.

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