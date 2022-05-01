Во Франции предрекли создание Россией «собственного лагеря»

Антироссийские санкции Запада обрушили действующий миропорядок, основанный на многостороннем сотрудничестве, пишет политолог Жозе Гарсон в статье для французского издания Figaro.

По словам автора публикации, украинский кризис заслонил на Западе любые размышления об изменении миропорядка, однако в будущем придется думать над тем, как организовать мир по-новому, передает РИА «Новости».

Антироссийские санкции, пишет Гарсон, нанесли едва ли не смертельный удар по многостороннему сотрудничеству. Целью этих мер он назвал выдавливание РФ из международной системы с окончательным разрушением существовавшего консенсуса.

Гарсон добавил, что хрупкий миропорядок основан на праве всех стран находиться за столом переговоров, и удалением РФ из ряда важнейших площадок, например, ВТО, Совета Европы и СПЧ ООН, Запад отбросил этот принцип.

«Мы позволяем отныне свободной РФ создать свой собственный лагерь – отдельный от нашего», – отметил он.

После начала спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины Запад усилил санкционное давление на Россию. Многие государства объявили о заморозке российских активов и призвали прервать поставки энергоносителей. Президент Владимир Путин подчеркивал, что замыслы противников РФ удушить ее с помощью санкций не привели к успеху. Он говорил, что оппоненты нашей страны давно проводили экономическую войну против РФ и «шаг за шагом, используя всякие предлоги, а иногда без всяких предлогов, внедряли все новые санкционные ограничения».

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