Вертолет Ми-8 жестко приземлился в Забайкалье

Вертолет Ми-8 совершил жесткую посадку на аэродроме в Забайкальском крае, в результате один человек погиб и один пострадал, сообщили в экстренных службах.

Источник сообщил, что «на аэродроме Могоча в результате жесткой посадки вертолета Ми-8 погиб один человек, еще один ранен», передает ТАСС.

Сообщается, что вертолет при ударе о землю загорелся.

Ранее произошло столкновение двух вертолетов под Саратовом, погиб один из членов экипажа.

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