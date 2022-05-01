Вертолет Ми-8 жестко приземлился в Забайкалье
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Вертолет Ми-8 совершил жесткую посадку на аэродроме в Забайкальском крае, в результате один человек погиб и один пострадал, сообщили в экстренных службах.
Источник сообщил, что «на аэродроме Могоча в результате жесткой посадки вертолета Ми-8 погиб один человек, еще один ранен», передает ТАСС.
Сообщается, что вертолет при ударе о землю загорелся.
Ранее произошло столкновение двух вертолетов под Саратовом, погиб один из членов экипажа.
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