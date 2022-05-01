 

Эксперимент по предоставлению доступа к открытому ПО стартовал в России

01.05.2022, 9:01, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Минцифры с 1 мая начинает эксперимент по предоставлению права использования открытого программного обеспечения, принадлежащего России, он продлится два года.

Соответствующий проект постановления правительства опубликован на официальном портале нормативно-правовых актов.

Открытое ПО – программное обеспечение с открытым исходным кодом. Исходный код таких программ доступен для просмотра, изучения и изменения.

«Провести с 1 мая 2022 года по 30 апреля 2024 года эксперимент по предоставлению права использования программ для электронных вычислительных машин, принадлежащих России, под открытой лицензией и созданию условий для распространения свободного программного обеспечения», – говорится в документе.

Задачами эксперимента являются создание в стране условий для публикации отрытого отечественного ПО в целях его свободного использования, модификации и распространения.

В ходе эксперимента планируется создать национальный репозиторий, предназначенный для свободной публикации и сопровождения хранилищ исходных текстов ПО и дополнительных данных, используемых при управлении процессами создания, изменения и хранения ПО физическими и юридическими лицами без ограничений.

Участниками эксперимента станут Минцифры, МВД, Росреестр и Российский фонд развития информационных технологий.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

12.07 / Полиция Гаити сообщила о задержании ключевого подозреваемого в убийстве президента

17.05 / Напавший на людей в Екатеринбурге с ножом атаковал полицейского

21.11 / ГСЧС предупредила о порывах ветра в Украине

06.03 / Эксперт: Противникам спецоперации РФ на Украине стоит пообщаться с беженцами из Донбасса

12.08 / Еще двое кандидатов в президенты Беларуси подали жалобы о признании выборов недействительными

02.06 / Глава Пентагона отреагировал на «критику» РФ и Китая

09.10 / Талибы отказались сотрудничать с США в сдерживании террористов “Исламского государства”

29.01 / SCMP – «часть культуры» — китайцам будет непросто отказаться от рукоприкладства в воспитании детей

21.10 / Ясько: Разумков был частью процесса моего снятия с поста главы украинской делегации в ПАСЕ

31.05 / В мире: Газовые интересы РФ в Европе обеспечит газопровод в Азии

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика