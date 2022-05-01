Эксперимент по предоставлению доступа к открытому ПО стартовал в России

Минцифры с 1 мая начинает эксперимент по предоставлению права использования открытого программного обеспечения, принадлежащего России, он продлится два года.

Соответствующий проект постановления правительства опубликован на официальном портале нормативно-правовых актов.

Открытое ПО – программное обеспечение с открытым исходным кодом. Исходный код таких программ доступен для просмотра, изучения и изменения.

«Провести с 1 мая 2022 года по 30 апреля 2024 года эксперимент по предоставлению права использования программ для электронных вычислительных машин, принадлежащих России, под открытой лицензией и созданию условий для распространения свободного программного обеспечения», – говорится в документе.

Задачами эксперимента являются создание в стране условий для публикации отрытого отечественного ПО в целях его свободного использования, модификации и распространения.

В ходе эксперимента планируется создать национальный репозиторий, предназначенный для свободной публикации и сопровождения хранилищ исходных текстов ПО и дополнительных данных, используемых при управлении процессами создания, изменения и хранения ПО физическими и юридическими лицами без ограничений.

Участниками эксперимента станут Минцифры, МВД, Росреестр и Российский фонд развития информационных технологий.

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