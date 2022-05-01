 

В ДНР показали «размотку» позиций ВСУ и «Правого сектора»

01.05.2022, 9:01, Новости дня
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Военные журналисты продемонстрировали кадры уничтожения позиций запрещенного в РФ «Правого сектора» в районе поселка Пески (ДНР), а также видео работы ЗУ-23 по БПЛА украинских военных.

«В районе Песок наши САУ «Акация» калибр 152 мм разматывают позиции нацистов из «Правого сектора» (организация запрещена в РФ – прим. ВЗГЛЯД)», – написал автор Telegram-канала «Репортер Руденко V», опубликовав соответствующее видео.

Также Telegram-канал WarGonzo опубликовал видео работы ЗУ-23 по БПЛА украинских военных.

«Парни ежедневно несут боевое дежурство по периметру Авдеевки, выслеживают и уничтожают беспилотные цели в небе, колеся по фронтовым дорогам и меняя огневую позицию», – указывается в посте.

Ранее в ДНР рассказывали о штурме укрепрайонов ВСУ в Авдеевке и поселке Пески: депутат Народного совета ДНР Владислав Бердичевский заявил в комментарии газете ВЗГЛЯД, что «противник по сути уже загнан в котел, когда он окончательно замкнется в районе Славянска, дело пойдет значительно быстрее».

Между тем в ЛНР анонсировали новые котлы для ВСУ.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



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