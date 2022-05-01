 

Стало известно о переговорах Турции и США по продаже Анкаре истребителей F-16

01.05.2022, 9:01, Новости дня
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Турция и США ведут переговоры по продаже Анкаре истребителей F-16 нового поколения, ожидается, что представитель турецкой стороны в ближайшие дни обсудит сделку с членами американского Конгресса, сообщают турецкие СМИ.

Издание Yeni Akit сообщило, что «ведутся переговоры о модернизации существующих самолетов и продаже самолетов нового поколения». Также «ожидается, что официальный представитель президента Ибрагим Калын отправится в США в ближайшие дни», он «обсудит продажу F-16 с членами Конгресса», передает РИА «Новости».

При этом США ранее направили официальное уведомление Турции о ее исключении из программы поставок новейших истребителей F-35 из-за покупки Анкарой российских систем ПВО С-400.

Штаты аннулировали совместный меморандум по F-35 с Турцией, подписав его с семью оставшимися партнерами по проекту F-35 – Великобританией, Италией, Нидерландами, Австралией, Данией, Канадой и Норвегией.

Президент Турции Тайип Эрдоган впоследствии заявлял о предложении Вашингтона купить другие истребители, но не пятого, а четвертого поколения – F-16. Этот вопрос тоже предстоит согласовать в конгрессе США – госдеп лоббирует этот вопрос, убеждая конгрессменов, что сделка «служит интересам Вашингтона».

Между тем Турция заявила о готовности покупки второй партии российских С-400.США предлагали Анкаре отказаться от С-400 за 100 млрд долларов, однако Турция не согласилась на предложение.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



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