Германия столкнулась с инфляционным шоком

Германия переживает инфляционный шок в секторе розничной торговли продуктами питания, пишут немецкие СМИ.

Партнер консалтинговой компании EY-Parthenon Чехаб Вахби отметил, что «особенно сильно пострадают группы населения с низкими доходами». По мнению экспертов, нынешняя ситуация – это еще «далеко не конец» роста цен, хотя цены на продукты в марте выросли более чем на 6%, на свежие овощи – на 14%, на растительное масло – на 17%, передает РИА «Новости» со ссылкой на Handelsblatt.

Как свидетельствуют данные аналитиков исследовательской компании GfK, 85% потребителей ждут дальнейшего роста цен – до обострения ситуации на Украине таких было 77%. В мае GfK прогнозирует снижение значения индекса потребительского климата на 26,5 пункта (самое низкое значение за все время измерений). Общий рост затрат привел к сокращению бюджета потребителей. Как отметили в GfK, «огромная неуверенность» среди жителей страны «удивительным образом отражается на покупательском поведении».

Напомним, правительство ФРГ уменьшило прогноз роста ВВП в 2022 году с 4,1% до 2,2%. Министр экономики Германии Роберт Хабек заявил, что согласно этому сценарию, не будет введено эмбарго на российский газ, или его поставки не будут блокироваться. В случае, если все же это произойдет, в стране будет рецессия, добавил Хабек.

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