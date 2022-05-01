 

Уход из РФ французского банка на Западе сочли «подарком» для Потанина

01.05.2022, 2:00, Новости дня
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Решение некоторых западных компаний покинуть Россию дорого им обходится, а уход французской банковской группы Societe Generale и вовсе стал «подарком» для Владимира Потанина, пишут британские СМИ.

Financial Times указывает на сделку по покупке главой «Интерроса» Росбанка у Societe Generale. Сделка «ошеломила некоторых конкурентов», пишет издание. Французская банковская группа в результате потеряла 3,1 млрд евро, передает РИА «Новости».

Высокопоставленный сотрудник неназванного банка сообщил Financial Times: «Мы все пытаемся найти умный способ покинуть страну. Но то, что сделал SocGen – не лучший способ сделать это». По его мнению, сделка стала «подарком» для Потанина.

Указывается, что западные компании – от крупных нефтяных до автомобильных – сталкиваются с трудностями при уходе из России: нехваткой потенциальных покупателей, высокими издержками и «неясными перспективами» будущего возвращения.

Напомним, СМИ сообщали, что компания «Интеррос» (Interros Capital Ltd), принадлежащая совладельцу «Норникеля» Владимиру Потанину, приобретает Росбанк у французской группы Societe Generale.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



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