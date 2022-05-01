Россия отметила нежелание Киева обсуждать со странами блокировку судов в портах

Власти Украины уклоняется от взаимодействия с представителями стран, чьи суда заблокированы в украинских портах, сообщил глава Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев.

Мизинцев указал, что в семи портах Украины было заблокировано 75 иностранных судов из 17 государств, а Киев «уклоняется от взаимодействия с представителями иностранных государств и компаний-судовладельцев» в решении вопроса обеспечения их «безопасного выхода». Киев создал угрозу обстрела в море и «высокую минную опасность». В результате суда не могут «беспрепятственно выйти в открытое море». Также Мизинцев подчеркнул опасность для мореплавания и повреждения портовой инфраструктуры от дрейфа сорванных с якоря украинских мин вдоль побережья причерноморских государств, передает ТАСС.

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