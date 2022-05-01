 

Россия отметила нежелание Киева обсуждать со странами блокировку судов в портах

01.05.2022, 2:00, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Власти Украины уклоняется от взаимодействия с представителями стран, чьи суда заблокированы в украинских портах, сообщил глава Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев.

Мизинцев указал, что в семи портах Украины было заблокировано 75 иностранных судов из 17 государств, а Киев «уклоняется от взаимодействия с представителями иностранных государств и компаний-судовладельцев» в решении вопроса обеспечения их «безопасного выхода». Киев создал угрозу обстрела в море и «высокую минную опасность». В результате суда не могут «беспрепятственно выйти в открытое море». Также Мизинцев подчеркнул опасность для мореплавания и повреждения портовой инфраструктуры от дрейфа сорванных с якоря украинских мин вдоль побережья причерноморских государств, передает ТАСС.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

13.02 / В Омске разрабатывают новые емкости для ГСМ

20.08 / Супруга Ефремова рассказала о пьянках актера до аварии

23.06 / Лукашенко потребовал от Германии и Запада стоять на коленях перед Белоруссией

27.05 / Азербайджан взял в плен шестерых армянских военных на границе между странами

19.11 / Индекс Мосбиржи снизился на открытии торгов

16.08 / В РФ за сутки выявили 4969 случаев коронавируса

03.09 / Посол РФ ответил на вопрос о единой валюте с Белоруссией

01.03 / Беглов назвал состояние дорог в Петербурге ключевым вопросом, но умолчал о бездействии Смольного

25.11 / Трамп заявил о поражении Демпартии США на выборах вопреки махинациям

17.01 / В трех городах Украины прошли повторные местные выборы

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика