 

Кулеба предложил Китаю стать одним из гарантов безопасности Украины

01.05.2022, 0:35, Новости дня
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Киев хочет, чтобы Китай стал одним из гарантов безопасности Украины, это знак уважения и доверия со стороны Киева, сообщил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба.

Кулеба отметил, что сейчас его страна «изучает возможность получения гарантий безопасности от постоянных членов» СБ ООН и «других крупных держав». Кроме того, он поблагодарил Общество Красного Креста Китая за гуманитарную помощь, а также Пекин – за «готовность продолжать оказывать помощь», передает ТАСС со ссылкой на «Синьхуа».

Напомним, гарантами своей безопасности Украина видит постоянных членов Совбеза ООН (Россию, США, Великобританию, Францию и Китай), а также Германию, Израиль, Италию, Канаду, Польшу и Турцию.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



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