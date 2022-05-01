Кулеба предложил Китаю стать одним из гарантов безопасности Украины

Киев хочет, чтобы Китай стал одним из гарантов безопасности Украины, это знак уважения и доверия со стороны Киева, сообщил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба.

Кулеба отметил, что сейчас его страна «изучает возможность получения гарантий безопасности от постоянных членов» СБ ООН и «других крупных держав». Кроме того, он поблагодарил Общество Красного Креста Китая за гуманитарную помощь, а также Пекин – за «готовность продолжать оказывать помощь», передает ТАСС со ссылкой на «Синьхуа».

Напомним, гарантами своей безопасности Украина видит постоянных членов Совбеза ООН (Россию, США, Великобританию, Францию и Китай), а также Германию, Израиль, Италию, Канаду, Польшу и Турцию.

—