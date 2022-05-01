Названа дата возможного прекращения поставок газа из РФ в Финляндию

Поступление российского трубопроводного газа в Финляндию и большую часть Европы может прекратиться 21 мая, сообщают СМИ.

Газпром обратился к финской государственной газовой компании Gasum с вопросом о готовности оплачивать поставки российского газа в рублях. Gasum должна ответить до 20 мая. В Финляндии крупнейшими пользователями газа являются предприятия химической и лесной промышленности, передает РИА «Новости» со ссылкой на Helsingin Sanomat.

Если РФ прекратит поставки, Финляндии придется искать альтернативные источники. Одним из них может стать газопровод Baltic Connector. В противном случае нужно будет сокращать производство, указывают финские чиновники. Сообщается, что ряд компаний уже готовится к прекращению поставок газа из России. Так, Neste тестирует использование пропана. Гендиректор Питер Ванакер счел их многообещающами.

Напомним, министр по делам Европы и управления собственностью Тютти Туппурайнен заявил, что Финляндия не намерена соглашаться на выдвинутые Россией условия по оплате поставок газа в рублях.

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