Названа дата возможного прекращения поставок газа из РФ в Финляндию

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01.05.2022, 0:35, Новости дня
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Поступление российского трубопроводного газа в Финляндию и большую часть Европы может прекратиться 21 мая, сообщают СМИ.

Газпром обратился к финской государственной газовой компании Gasum с вопросом о готовности оплачивать поставки российского газа в рублях. Gasum должна ответить до 20 мая. В Финляндии крупнейшими пользователями газа являются предприятия химической и лесной промышленности, передает РИА «Новости» со ссылкой на Helsingin Sanomat.

Если РФ прекратит поставки, Финляндии придется искать альтернативные источники. Одним из них может стать газопровод Baltic Connector. В противном случае нужно будет сокращать производство, указывают финские чиновники. Сообщается, что ряд компаний уже готовится к прекращению поставок газа из России. Так, Neste тестирует использование пропана. Гендиректор Питер Ванакер счел их многообещающами.

Напомним, министр по делам Европы и управления собственностью Тютти Туппурайнен заявил, что Финляндия не намерена соглашаться на выдвинутые Россией условия по оплате поставок газа в рублях.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



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