 

Компания Blizzard решила принимать платежи в Battle.net в тенге и гривнах

29.04.2022, 18:20, Новости дня
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Компания Blizzard Entertainment объявила о вводе поддержки новых валют в лаунчер Battle.net, с помощью которых можно будет оплачивать игры и прочие покупки.

Теперь игроки смогут оплачивать покупки в Battle.net при помощи грузинского лари, турецкой лиры, казахстанского тенге, а также украинской гривны. Изменения появятся в магазине 4 мая, передает Cybersport.ru.

В январе сообщалось, что американская корпорация Microsoft решила приобрести одного из крупнейших мировых разработчиков игр Activision Blizzard Inc. сумма сделки составит 68,7 млрд долларов.

Activision Blizzard – одна из ведущих компаний на рынке видеоигр, создавшая, в частности, игры World of Warcraft , Call of Duty, Diablo, Guitar Hero.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



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