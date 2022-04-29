 

Набиуллина раскрыла планы по снижению ключевой ставки

29.04.2022, 15:35, Новости дня
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Центробанк намерен снижать ключевую ставку более плавно в дальнейшем, сообщила глава Банка РФ Эльвира Набиуллина на пресс-конференции.

«Что касается дальнейших шагов – действительно, мы в прошлый раз снизили ставку на 3 процентных пункта, в этот раз – на 3 процентных пункта. Но это было движением, связанным с тем, что мы убирали так называемую надбавку с ключевой ставки, когда мы повышали до 20%, одним из основных факторов было ограничение рисков финансовой стабильности», – цитирует Набиуллину ТАСС.

По ее словам, все зависит от развития ситуации, но в базовом сценарии предполагается «более размеренное движение. В прогнозе ключевой ставки до конца 2022 года учитывается и такое развитие ситуации, при котором снижения ставки не будет.

«Поэтому здесь многое будет зависеть от развития ситуации и от соотношения разных факторов», – заключила глава ЦБ.

Также в пятницу Набиуллина заявила, что риски раскручивания инфляционной спирали в РФ уменьшились, годовая инфляция на следующие 12 месяцев будет в диапазоне 10–12%.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



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