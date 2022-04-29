 

Американские туристы со снарядом спровоцировали панику в аэропорту Тель-Авива

29.04.2022, 11:05, Новости дня
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В международном аэропорту имени Бен-Гуриона в Тель-Авиве была объявлена угроза взрыва и проведена эвакуация после того, как в багаже семьи из США был обнаружен неразорвавшийся снаряд, сообщили местные СМИ.

Как сообщает The Jeruselem Post со ссылкой на местные власти, американские туристы нашли неразорвавшийся снаряд во время посещения Голанских высот и решили увезти его с собой. Когда они показали инспекторам службы безопасности неразорвавшийся снаряд, была объявлена экстренная эвакуация из-за угрозы взрыва.

На кадрах из соцсетей видно, что после объявления в аэропорту началась паника. Один мужчина был госпитализирован с травмами после того, как попытался перелезть через багажную карусель, передает «Интерфакс».

Членов семьи, которые принесли бомбу в аэропорт, посадили на рейс после допроса сотрудниками службы безопасности.

@sharonidan pic.twitter.com/pOMLp3oaeC

@kann_newsApril 28, 2022

Напомним, 9 марта 2019 года сотрудник американского посольства попытался пронести в Шереметьево мину со взрывателем, но без взрывчатого вещества. В ведомстве заявили, что Вашингтон пытается протестировать надежность обеспечения безопасности России. Сам дипломат пояснял, что хотел взять снаряд «для личной коллекции», а в Госдепе заявили, что ситуация была исчерпана.

Газета ВЗГЛЯД подробно рассказывала о небывалом инциденте в Шереметьево.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



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