 

Популярность Шольца в Германии рекордно упала

29.04.2022, 9:44, Новости дня
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Рейтинг канцлера Германии Олафа Шольца упал до самого низкого уровня с момента вступления в должность.

Политикой Шольца довольны только 39% жителей страны, свидетельствуют результаты опроса института Infratest dimap, пишет «Коммерсант». Таким образом рейтинг популярности канцлера снизился до самого низкого уровня с момента вступления в должность в декабре 2021 года.

Как показал опрос, 64% респондентов считают политику Шольца «осторожной». При этом только 37% уверены, что он может успешно провести страну через кризисный период. 33% назвали его позицию по ситуации на Украине «убедительной».

Большей популярностью пользуются глава МИД ФРГ Анналена Бербок и вице-канцлер, министр по делам экономики и защиты климата Роберт Хабек. Работой Бербок и Хабека удовлетворены по 56% респондентов. В целом деятельностью правительства Германии довольны 41% граждан.

Мнения опрошенных по вопросу поставок тяжелых вооружений Украине разделились поровну. 45% респондентов выступают за передачу такого оружия Киеву, столько же опрошенных высказались против.

Как отмечала газета ВЗГЛЯД, стремительно теряющему популярность Олафу Шольцу может грозить позорная отставка. На это намекают германские политики и журналисты, критикуя канцлера за нерешительность по двум вопросам – по вопросу ссоры с Россией и по вопросу поддержки Украины.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



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