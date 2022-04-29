В Россию с Украины и из Донбасса прибыли более 1,04 млн беженцев

Число вынужденных переселенцев с Украины и из Донбасса, пересекших границу с Россией, превысило 1 млн 40 тыс. человек, сообщил источник в силовых структурах.

«По последним данным, границу РФ пересекли 1 млн 43 тыс. человек, включая 187 тыс. детей. Большинство вынужденных переселенцев – граждане России», – сообщил источник ТАСС.

В 51 регионе открыты почти 500 пунктов временного размещения для беженцев. В них остановилось свыше 33 тыс. человек, включая 11 тыс. детей. Остальные разместились у родственников и в частном порядке. Единовременная материальная помощь по поручению правительства в размере 10 тыс. рублей оказана на сумму 1 млрд 323 млн рублей.

Напомним, в среду число прибывших в Россию беженцев из ДНР, ЛНР и с Украины превысило 1 млн человек.

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