 

В Россию с Украины и из Донбасса прибыли более 1,04 млн беженцев

29.04.2022, 9:44, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Число вынужденных переселенцев с Украины и из Донбасса, пересекших границу с Россией, превысило 1 млн 40 тыс. человек, сообщил источник в силовых структурах.

«По последним данным, границу РФ пересекли 1 млн 43 тыс. человек, включая 187 тыс. детей. Большинство вынужденных переселенцев – граждане России», – сообщил источник ТАСС.

В 51 регионе открыты почти 500 пунктов временного размещения для беженцев. В них остановилось свыше 33 тыс. человек, включая 11 тыс. детей. Остальные разместились у родственников и в частном порядке. Единовременная материальная помощь по поручению правительства в размере 10 тыс. рублей оказана на сумму 1 млрд 323 млн рублей.

Напомним, в среду число прибывших в Россию беженцев из ДНР, ЛНР и с Украины превысило 1 млн человек.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

05.07 / Деревья завалили палаточный лагерь с людьми под Красноярском

29.05 / Лукашенко проинформировал Путина о ситуации с самолетом Ryanair

05.11 / Депутат Мосгордумы Медведев прокомментировал нападение на мужчину с ребенком в Москве

26.08 / Фонд Рината Ахметова помогает жителям Донбасса справиться с психологическими потрясениями

02.06 / Мэттью Перри расстался со своей невестой через шесть месяцев после помолвки

30.10 / Партнёрство, основанное на пренебрежении угрозой, — Трамп и Болсонару подорвали способность Латинской Америки сдерживать пандемию

06.08 / На скинувшую собаку с высоты за съеденные 5 тыс. рублей калининградку завели дело

05.03 / В МВФ предупредили о серьезных последствиях санкций против России

07.10 / Российский «киноэкипаж» посетил американский сегмент МКС

20.07 / Экс-прокурор Кулик был ключевым спикером в предвыборном фильме Джулиани против Байдена – СМИ

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика