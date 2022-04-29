У администрации США закончились деньги на Украину

Президент Соединенных Штатов Джо Байден вправе выделить Украине вооружений еще на 250 млн долларов, для возможности расширения поставок Конгресс США должен санкционировать дополнительное финансирование, сообщила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.

«Как вы знаете, мы выделили 3,5 млрд долларов на военную помощь. У нас из этого осталось 250 млн… Очевидно, мы будем работать над ускорением передачи этого украинцам. Но чтобы продолжать оказывать им помощь, чтобы у них было нужное вооружение, артиллерия, снаряжение, необходимо срочно двигаться вперед по этому финансированию», – передает РИА «Новости» слова Псаки.

США передают украинским силам оружие и боеприпасы из наличия Пентагона, включая артиллерию, бронетранспортеры и беспилотные летательные аппараты. В поставках участвуют еще три десятка стран.

Запрошенное Байденом финансирование также включает 8,5 млрд долларов экономического содействия и 3 млрд долларов гуманитарной и продовольственной помощи.

Накануне Байден запросил у американских законодателей для Украины 33 млрд долларов, в том числе 20,4 млрд в качестве военной помощи.

Ранее в пятницу палата представителей Конгресса США одобрила законопроект о поставках Украине вооружений по ленд-лизу с целью упростить оказание военной помощи Киеву.

Напомним, 7 апреля Сенат США одобрил законопроект о ленд-лизе для Украины. Политолог-американист Дмитрий Дробницкий в комментарии газете ВЗГЛЯД разъяснил смысл американского ленд-лиза для Украины.

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