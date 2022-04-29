 

У администрации США закончились деньги на Украину

29.04.2022, 7:31, Новости дня
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Президент Соединенных Штатов Джо Байден вправе выделить Украине вооружений еще на 250 млн долларов, для возможности расширения поставок Конгресс США должен санкционировать дополнительное финансирование, сообщила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.

«Как вы знаете, мы выделили 3,5 млрд долларов на военную помощь. У нас из этого осталось 250 млн… Очевидно, мы будем работать над ускорением передачи этого украинцам. Но чтобы продолжать оказывать им помощь, чтобы у них было нужное вооружение, артиллерия, снаряжение, необходимо срочно двигаться вперед по этому финансированию», – передает РИА «Новости» слова Псаки.

США передают украинским силам оружие и боеприпасы из наличия Пентагона, включая артиллерию, бронетранспортеры и беспилотные летательные аппараты. В поставках участвуют еще три десятка стран.

Запрошенное Байденом финансирование также включает 8,5 млрд долларов экономического содействия и 3 млрд долларов гуманитарной и продовольственной помощи.

Накануне Байден запросил у американских законодателей для Украины 33 млрд долларов, в том числе 20,4 млрд в качестве военной помощи.

Ранее в пятницу палата представителей Конгресса США одобрила законопроект о поставках Украине вооружений по ленд-лизу с целью упростить оказание военной помощи Киеву.

Напомним, 7 апреля Сенат США одобрил законопроект о ленд-лизе для Украины. Политолог-американист Дмитрий Дробницкий в комментарии газете ВЗГЛЯД разъяснил смысл американского ленд-лиза для Украины.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



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