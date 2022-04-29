 

Мать американского наемника заявила о смерти воевавшего за ВСУ сына

29.04.2022, 7:31, Новости дня
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Мать 22-летнего американца Вилли Джозефа Кансела заявила, что ее сын в понедельник был убит на Украине, куда отправился в составе ЧВК «помогать» украинским войскам, информирует телеканал CNN со ссылкой на семью наемника.

Мать Вилли Джозефа Кансела заявила, что ее сын был убит в понедельник, его тело не нашли. По словам женщины, ЧВК, завербовавшая молодого человека, послала его на помощь украинским войскам в первой половине марта, при этом группа наемников, вместе с которыми воевал бывший морской пехотинец Кансел, состояла из граждан «самых разных стран», передает РИА «Новости».

Накануне официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила, что на Украину с начала российской спецоперации прибыли порядка 7 тыс. наемников из более чем 60 стран. Среди них есть граждане Польши, США, Канады, Румынии, Великобритании, Грузии.

В понедельник глава ДНР Денис Пушилин проинформировал, что на территории завода «Азовсталь» в Мариуполе в окружении находятся от 1 до 2,5 тыс. украинских боевиков-националистов и около 400 иностранных наемников.

Россия начала военную спецоперацию на Украине 24 февраля. Российский лидер Владимир Путин отметил, что в планы Москвы не входит оккупация территорий Украины, целью является денацификация и демилитаризация страны. Также киевским властям выдвинут ряд политических условий – законодательное закрепление внеблокового статуса Украины с полным запретом на размещение на ее территории военных баз НАТО и ударных систем вооружения, суд над нацистскими преступниками, совершившими за последние годы преступления против граждан Украины и Донбасса, признание Крыма российским, а ДНР и ЛНР – независимыми государствами.

Согласно данным Минобороны России, украинские войска планировали напасть на Донбасс в марте 2022 года. В военном ведомстве подчеркивают, что проводимая российскими военными спецоперация упредила и сорвала широкомасштабное наступление ударных группировок украинских войск на ЛНР и ДНР.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



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