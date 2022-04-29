 

США обвинили Россию в «ядерном шантаже»

29.04.2022, 7:31, Новости дня
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Посол США в РФ Джон Салливан назвал слова министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова о недопустимости ядерной войны «ядерным шантажом».

«Мы не поддадимся на ядерный шантаж, но также не потерпим бряцания ядерным оружием и балансирования на грани ядерного [конфликта]», – утверждал Салливан в интервью телекомпании CNN, отвечая на просьбу прокомментировать слова главы российского МИД, передает ТАСС.

По словам Салливана, Вашингтон не планирует «ввязываться в безответственную полемику по отношению к ядерному оружию». США «готовы отразить ядерную агрессию против Соединенных Штатов», добавил посол.

Напомним, во вторник Лавров назвал недопустимость ядерной войны принципиальной позицией России.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



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