Болгарские работодатели потребовали от властей платить Газпрому рублями

Работодатели в Болгарии потребовали от руководства страны возобновить диалог с Газпромом и восстановить обычные поставки газа с оплатой в рублях, сообщила вице-премьер, министр экономики и промышленности Болгарии Корнелия Нинова.

Свыше 25 тыс. предприятий обеспечивают 86% ВВП страны, они производят продукцию более чем на 20 млрд евро, на этих предприятиях работают порядка 82% трудящихся Болгарии, сообщила Нинова, передает ТАСС.

«Цель нашей встречи – спасение болгарской экономики и индустрии, спасение рабочих мест, снижение инфляции. По ее итогам мы предлагаем правительству восстановить переговоры с Газпромом и поставки газа по существующему договору. А пока этого не произошло, принять решение и заморозить стоимость газа на уровне нынешних цен», – указала она в ходе встречи с представителями предприятий.

Также предлагается ввести дополнительные налоги на сверхприбыль энергетических компаний и продолжить выплату компенсаций за высокую стоимость электричества.

Она заявила, что как председатель Болгарской социалистической партии внесет на рассмотрение парламента эти предложения.

Представители работодателей указали, что альтернативы газу из РФ сейчас нет, потому Болгария должна исполнить обязательства по договору с Газпромом по оплате газа в рублях.

Предприниматели отметили, что не желают «дополнительно платить за газ новым посредникам», которые станут обеспечивать поставки газа в Болгарию, минуя Газпром, ведь это существенно удорожит стоимость газа, рост может достигнуть более 30%.

Напомним, Газпром полностью приостановил поставки газа болгарской компании «Булгаргаз» и польской PGNiG в связи с неоплатой в рублях в установленный срок. При этом Газпром заранее предупреждал Болгарию и Польшу о такой возможности. На этом фоне цена на газ в Европе в ходе торгов превысила 1350 долларов за тысячу кубометров. Вслед за Болгарией и Польшей к ограничению поставок российского газа приготовилась Словакия.

Газета ВЗГЛЯД разбиралась, чем грозит польско-болгарский демарш для них самих, РФ и всего мирового рынка газа.

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