 

Горняков из шахты имени Челюскинцев в ДНР вывели на поверхность

28.04.2022, 16:50, Новости дня
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Оставшихся под землей после украинских обстрелов горняков на шахте имени Челюскинцев подняли на поверхность, сообщило министерство энергетики ДНР.

«К 16.20 мск все горняки шахты имени Челюскинцев подняты на поверхность. Пострадавших нет», – цитирует сообщение ведомства РИА «Новости».

Напомним, в четверг после обстрелов шахта имени Челюскинцев оказалась обесточена. По предварительным данным, под землей находились 67 горняков.

Также в четверг в ДНР сообщали, что украинские силовики провели обстрел продуктового рынка в Донецке. Изначально было известно о трех погибших и 10 пострадавших, но позже число погибших выросло до пяти.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



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