Китайские и корейские автопроизводители решили продолжить сборку машин в России

Китайские и корейские производители – Haval, Kia и Hyundai – продолжат автомобилей в России, сообщил глава Минпромторга Денис Мантуров.

«Haval (продолжает производство в – прим.ВЗГЛЯД). Стоки есть у Hyundai, Kia, на «Автоторе» производство сохраняется, они производят, просто сократилось (производство). Плюс Hyundai в Санкт-Петербурге какой-то объем нарабатывает», – передает его слова ТАСС.

Мантуров также упомянул остальные автокомпании, выпускающие автомобили в России. «Мы рассчитываем, что в течение максимум мая они придут к решению окончательному и не позже июня мы должны с ними прийти к общему знаменателю», – отметил министр.

Ранее сообщалось, что Французская компания Renault передаст долю в 68% в АвтоВАЗе российской стороне с возможностью обратного выкупа.

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