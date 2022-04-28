США поблагодарили Турцию за обмен американца Рида на летчика Ярошенко

Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки выразила признательность Турции за то, что она позволила осуществить обмен пленными между Россией и США на ее территории, сообщили турецкие СМИ.

Псаки на своей ежедневной пресс-конференции поделилась подробностями процесса освобождения Рида. Заявив, что они давно ведут переговоры с Россией об освобождении задержанного гражданина США Тревора Рида, Псаки сообщила, что за последние 24 часа задержанные как в США, так и в РФ были доставлены в Турцию.

«Мы очень благодарны Турции за то, что она позволила осуществить обмен в своей стране», – передает агентство «Анадолу» слова Псаки.

Она добавила, что обмен был произведен ранним утром по американскому времени. Псаки напомнила, что президент США Джо Байден сделал письменное заявление после того, как Рид был принят официальными лицами США в Турции.

Байден в своем заявлении относительно обмена Тревора Рида на гражданина РФ Константина Ярошенко назвал «трудным решением».

«Трудное решение», упомянутое Байденом в заявлении, заключалось в необходимости предоставления специального помилования гражданину РФ Константину Ярошенко.

Псаки подчеркнула, что США не давали каких-либо других обещаний в ответ на освобождение Рида.

Ранее в МИД РФ сообщили, что в результате длительного переговорного процесса 27 апреля состоялся обмен ранее осужденного в РФ гражданина США Тревора Рауди Рида на российского гражданина Константина Ярошенко, который американским судом в 2010 году был приговорен к 20 годам лишения свободы.

Американский президент Джо Байден заявлял, что Рид возвращается в страну из России.

—