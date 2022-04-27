Минобороны: Киев готовит провокацию в Лисичанске для обвинения России

Киев свозит в Лисичанск разбитую технику и тела своих военных в гражданской одежде, чтобы обвинить в этом ВС России, утверждает начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев.

Отмечается, что Киев продолжает попытки провокаций для обвинения ВС РФ в военных преступлениях.

«С целью проведения постановочных фото- и видеосъемок с приглашением представителей украинских и западных информационных агентств (в том числе США, Латвии, Великобритании и Польши) в городе Лисичанске к центральному рынку, накануне по ошибке обстрелянному подразделениями 57-й мотопехотной бригады ВСУ, свозится разбитая техника; автомобилями скорой медицинской помощи доставляются тела военнослужащих ВСУ, переодетых в гражданскую одежду», – передает РИА «Новости» со ссылкой на Мизинцева.

По словам генерала, этот циничный сценарий повторяет зверства нацистов в годы Великой Отечественной войны, но теперь имеет современные подходы.

Начальник НЦУО указал, что Минобороны РФ предупреждает Запад, что кровавые фейки будут распространяться в СМИ.

Ранее сообщалось, что за два месяца так называемой спецоперации Вооруженных сил РФ общее число выявленных фейков в соцсетях и СМИ составило 6,5 млн.

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