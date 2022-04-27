 

Маск озвучил свое отношение к цензуре

27.04.2022, 0:22, Новости дня
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Предприниматель Илон Маск, комментируя реакцию пользователей на покупку Twitter, заявил, что против цензуры, которая выходит за рамки закона.

Маск заявил, что «крайне отрицательная реакция со стороны тех, кто боится свободы слова, говорит сама за себя». По его словам, свобода слова – это то, что «соответствует закону». Он заявил, что выступает против «цензуры, которая выходит далеко за рамки закона». Как подчеркнул Маск, «если люди хотя меньше свободы слова, они просят власти принять соответствующие законы», передает ТАСС.

Напомним, Маск договорился о покупке Twitter. Маск приобретает компанию за 44 млрд долларов. После завершения сделки Twitter станет непубличной компанией, акции которой можно будет продавать или обменивать только в частном или внебиржевом порядке.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



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