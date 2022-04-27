 

Киев захотел лишить Россию «непропорционального» представительства в МАГАТЭ

27.04.2022, 0:21, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Украина «имеет право» быть представленной в Совете управляющих МАГАТЭ, сообщил президент страны Владимир Зеленский, призвав «лишить Россию непропорционального представительства».

По итогам встречи с гендиректором МАГАТЭ Рафаэлем Гросси Зеленский сообщил о необходимости «совместно решать ряд критических вопросов», включая «лишение РФ непропорционального представительства в МАГАТЭ», передает ТАСС.

Кроме того, Зеленский заявил, что Украина должна получить компенсации за якобы нанесенный ущерб украинским ядерным объектам и рассмотреть вопрос о введении миротворцев на Запорожскую АЭС.

Гросси заявил, что стремится обеспечить безопасность «ядерных электростанций страны, которые важны в мире с точки зрения поставки электроэнергии». По его словам, «именно поэтому МАГАТЭ находится на Украине». «Сегодня мы согласились, что будем оказывать помощь и проводить специальную работу по восстановлению возможностей инфраструктуры, которая получила повреждения», – сказал он.

Напомним, Белоруссия объявила о приостановке электроснабжения ЧАЭС по инициативе Киева. Кроме того, начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ Игорь Кириллов сообщал, что не исключены украинские провокации на объектах ядерной энергетики Украины, в первую очередь на находящейся под контролем РФ Запорожской АЭС.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

11.10 / Пассажирский поезд “Бахмут – Львов” столкнулся с комбайном, повреждены локомотив и шесть вагонов – “Укрзалізниця”

07.11 / В Турции во время пешего похода погиб гражданин Украины – МИД

28.07 / Украина первой в Европе запустила бесплатный тренинг навыков владения компьютером – Минцифры

18.04 / Посла Чехии вызвали в МИД России

01.06 / Нижегородский школьник получил медаль за спасение из пожара брата и бабушки-инвалида

10.10 / Выросло число погибших после обрушения дома в Батуми

21.10 / CNN – база США в Сирии подверглась «преднамеренной и скоординированной» атаке дронов

09.10 / Украина – седьмая в мире и третья в Европе по числу новых случаев COVID-19

05.09 / Лукашенко выразил недовольство «шатанием» на улицах

30.01 / В Соединенных Штатах создали гибкий преобразователь тепла в электричество

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика