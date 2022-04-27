Киев захотел лишить Россию «непропорционального» представительства в МАГАТЭ

Украина «имеет право» быть представленной в Совете управляющих МАГАТЭ, сообщил президент страны Владимир Зеленский, призвав «лишить Россию непропорционального представительства».

По итогам встречи с гендиректором МАГАТЭ Рафаэлем Гросси Зеленский сообщил о необходимости «совместно решать ряд критических вопросов», включая «лишение РФ непропорционального представительства в МАГАТЭ», передает ТАСС.

Кроме того, Зеленский заявил, что Украина должна получить компенсации за якобы нанесенный ущерб украинским ядерным объектам и рассмотреть вопрос о введении миротворцев на Запорожскую АЭС.

Гросси заявил, что стремится обеспечить безопасность «ядерных электростанций страны, которые важны в мире с точки зрения поставки электроэнергии». По его словам, «именно поэтому МАГАТЭ находится на Украине». «Сегодня мы согласились, что будем оказывать помощь и проводить специальную работу по восстановлению возможностей инфраструктуры, которая получила повреждения», – сказал он.

Напомним, Белоруссия объявила о приостановке электроснабжения ЧАЭС по инициативе Киева. Кроме того, начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ Игорь Кириллов сообщал, что не исключены украинские провокации на объектах ядерной энергетики Украины, в первую очередь на находящейся под контролем РФ Запорожской АЭС.

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