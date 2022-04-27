Киев захотел лишить Россию «непропорционального» представительства в МАГАТЭ
Подписаться на Telegram-канал
Подписаться в Google News
Украина «имеет право» быть представленной в Совете управляющих МАГАТЭ, сообщил президент страны Владимир Зеленский, призвав «лишить Россию непропорционального представительства».
По итогам встречи с гендиректором МАГАТЭ Рафаэлем Гросси Зеленский сообщил о необходимости «совместно решать ряд критических вопросов», включая «лишение РФ непропорционального представительства в МАГАТЭ», передает ТАСС.
Кроме того, Зеленский заявил, что Украина должна получить компенсации за якобы нанесенный ущерб украинским ядерным объектам и рассмотреть вопрос о введении миротворцев на Запорожскую АЭС.
Гросси заявил, что стремится обеспечить безопасность «ядерных электростанций страны, которые важны в мире с точки зрения поставки электроэнергии». По его словам, «именно поэтому МАГАТЭ находится на Украине». «Сегодня мы согласились, что будем оказывать помощь и проводить специальную работу по восстановлению возможностей инфраструктуры, которая получила повреждения», – сказал он.
Напомним, Белоруссия объявила о приостановке электроснабжения ЧАЭС по инициативе Киева. Кроме того, начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ Игорь Кириллов сообщал, что не исключены украинские провокации на объектах ядерной энергетики Украины, в первую очередь на находящейся под контролем РФ Запорожской АЭС.
—
Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.
Смотреть комментарии → Комментариев нет