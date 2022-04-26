Renault собралась передать долю в АвтоВАЗе российской стороне «за рубль»

Французская компания Renault передаст долю в 68% в АвтоВАЗе российской стороне с возможностью обратного выкупа, сообщил глава Минпромторга РФ Денис Мантуров.

Мантуров пояснил, что решение о передаче акций компания приняла «из-за дефицита средств на поддержание работоспособности или деятельности своих подразделений в России». В частности, Renault передаст акции «Автофрамоса» Москве «как субъекту», передает ТАСС.

«А что касается АвтоВАЗа, то, скорее всего, это будет НАМИ, наш профильный институт, который примет на себя эти акции с возможным возвратом в случае, если коллеги примут решение вернуться», – сказал Мантуров. По его словам, вероятно, «это будет, условно, сделка «за рубль».

Renault сможет выкупить свою долю – компания уходит «с опционом на пять или шесть лет». Однако если в этот период российская сторона «будет осуществлять инвестиции, это также будет учтено в стоимости». «Никаких подарков здесь не будет», – сказал он.

Напомним, Renault принадлежит 68% в совместной с Ростехом компании ООО «Лада авто холдинг», которая владеет 100% АвтоВАЗа. Французский автопроизводитель приостановил работу московского завода и начал изучать возможные варианты относительно принадлежащей компании доли. СМИ сообщали, что доля Renault может быть продана китайскому автопроизводителю.

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