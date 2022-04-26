В Пентагоне допустили вступление Украины в НАТО в будущем
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НАТО не откажется от политики «открытых дверей», Украина в будущем может снова попытаться присоединиться к альянсу, сообщил министр обороны США Ллойд Остин.
Дальнейшие рассуждения на тему присоединения Украины к североатлантическому альянсу он назвал «не очень продуктивными спекуляциями», передает РИА «Новости».
Ллойд Остин также призвал президента РФ Владимира Путина к деэскалации и возвращению к переговорам для завершения конфликта.
Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что РФ надеется, что западные страны рассматривают призывы Владимира Зеленского ввести войска НАТО на Украину в русле постоянных заверений о недопустимости начала третьей мировой войны.
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Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.
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