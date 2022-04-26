Чемпионат мира по хоккею 2023 года решили перенести из России
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Планировавшийся в Петербурге чемпионат мира по хоккею перенесен из РФ по решению Международной федерации хоккея (IIHF).
Турнир должен был пройти 5-21 мая 2023 года в России, решение о переносе приняли в ходе заседания совета IIHF в городе Цюрих в Швейцарии 26 апреля, передает РИА «Новости» со ссылкой на сообщение федерации.
Новый хозяин чемпионата определится в ходе ежегодного конгресса IIHF 2022 года в Тампере (Финляндия), он пройдет в последнюю неделю чемпионата мира по хоккею 2022 года.
Предыдущий глава IIHF Рене Фазель заявлял, что Международная федерация планирует провести чемпионат мира 2023 года в России, несмотря на санкции Всемирного антидопингового агентства.
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