Патрушев предсказал распад Украины на несколько государств

Итогом политики Запада и подконтрольного ему режима Киева может стать распад Украины на несколько государств, сообщил секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев.

«В попытке подавления РФ американцы, используя своих ставленников в Киеве, решили создать антипод нашей страны, цинично выбрав для этого Украину, пытаясь разделить по сути единый народ. Не найдя никакой позитивной основы для того, чтобы привлечь украинцев на свою сторону, Вашингтон задолго до госпереворота 2014 года внушал украинцам исключительность их нации и ненависть ко всему русскому», – сказал он в интервью «Российской газете».

По словам Патрушева, история учит тому, что ненависть никогда не сможет стать надежным фактором народного единства.

«Если что сегодня и объединяет народы, живущие на Украине, то лишь страх перед зверствами националистических батальонов. Поэтому итогом политики Запада и подконтрольного ему киевского режима может стать только распад Украины на несколько государств», – сообщил секретарь Совбеза.

Газета ВЗГЛЯД объясняла, почему Запад так боится военного поражения Украины.

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