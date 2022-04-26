 

«Донбасский котел» как новый Сталинград – Мариуполь в него и превратили

26.04.2022, 12:20, Новости дня
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Вторая фаза спецоперации ВС РФ на Украине подразумевает взятие в котел 60-тысячной группировки ВСУ, которая накапливалась в Донбассе с 2015 года. После освобождения Мариуполя это представляется неизбежным. Однако Киев не только не приказывает этим силам отойти, но и укрепляет их. Чем объяснить столь иррациональное поведение Зеленского, напоминающее поведение Гитлера перед разгромом под Сталинградом?

Теги: 

Украина
,
спецоперация
,
Мариуполь
,
Владимир Зеленский
,
Дмитрий Бавырин

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



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