 

Совбез Приднестровья подтвердил три террористические атаки

26.04.2022, 12:20, Новости дня
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Совет безопасности Приднестровья подтвердил факт совершения на территории республики в понедельник и вторник трех террористических атак, говорится в сообщении пресс-службы президента Вадима Красносельского.

Красносельский заявил, что «зафиксировано три факта: пострадали здание Министерства госбезопасности в Тирасполе, воинская часть в районе села Парканы и вышки радиотелецентра вблизи поселка Маяк», передает ТАСС.

На территории республики ввели «красный» уровень террористической опасности, он предусматривает принятие дополнительных мер по обеспечению безопасности личности, общества и государства, передает РИА «Новости».

Всего пострадали здание Министерства государственной безопасности ПМР в городе Тирасполе, воинская часть в районе села Парканы и вышки радиотелецентра вблизи поселка Маяк.

Напомним, во вторник утром в Приднестровье были взорваны мегаваттные антенны радиоцентра «Маяк». Вечером в понедельник в здании Министерства государственной безопасности Приднестровья в Тирасполе прогремели взрывы. Сообщалось, что здание было обстреляно из гранатометов.

В Приднестровье заподозрили спецслужбы Украины в обстреле Министерства госбезопасности. Кроме того, стало известно об ударе натовскими минами по аэродрому в Приднестровье.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



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