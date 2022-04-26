СК возбудил три дела по осквернениям памятников советским воинам в Литве

Российские следователи завели три уголовных дела в связи с осквернением памятников советским воинам в Литве, сообщил Следственный комитет России.

«Главным следственным управлением СК возбуждено три уголовных дела по признакам преступлений, предусмотренных пп. «а», «б» ч. 2 ст. 243.4 УК РФ («Уничтожение либо повреждение воинских памятников, увековечивающих память погибших при защите Отечества)», – говорится в сообщении на сайте ведомства.

Отмечается, что в Клайпедском районе в поселке Аукшткиемяй был облит памятник 16-й Литовской дивизии синей и желтой краской. В Каунасе на проспекте Европы на кладбище советских военнопленных облили краской памятник жертвам среди военнопленных. В Паланге на улице Витауто памятник советским воинам также облили синей и желтой краской.

«Указанные действия направлены против интересов РФ в сфере сохранения исторической памяти о деятельности СССР в годы Второй мировой войны и решающей роли в победе над фашизмом. В рамках расследования уголовных дел устанавливаются виновные лица, их действиям будет дана принципиальная юридическая оценка», – заключили в ведомстве

Ранее полиция Литвы сообщала, что памятник советским воинам в Паланге облили краской, а за порчу забора посольства РФ в Вильнюсе была задержана женщина.

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