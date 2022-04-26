Мишустин поручил активизировать работу по созданию единого Фонда пенсионного и социального страхования

Премьер-министр Михаил Мишустин поручил активизировать работу по созданию единого Фонда пенсионного и социального страхования. Он должен заработать с 1 января 2023 года.

«Правительство активизирует работу над нормативной базой для создания в РФ единого Фонда пенсионного и социального страхования. Объединение функций Пенсионного фонда и Фонда социального страхования (ФСС) сделает получение социальных выплат более быстрым и удобным для граждан», – передает ТАСС сообщение правительства. Правовая, организационная и техническая готовность работы фонда должна быть обеспечена к 1 января следующего года.

В этой связи Мишустин поручил Минтруду до 5 мая представить в кабмин график разработки и принятия подзаконных нормативных актов для реализации федерального закона о создании единого Фонда пенсионного и социального страхования.

Параллельно будет прорабатываться вопрос по введению единого тарифа страховых взносов, добавили в кабмине. Предполагается, что они будут перечисляться в фонд единым платежом.

«Все права граждан в процессе реорганизации будут сохранены и гарантированы в полном объеме», – подчеркивается в сообщении.

В правительстве напомнили, что реформа проводится в рамках проекта по созданию в РФ социального казначейства. Его основой станет цифровая платформа, которая объединит все существующие в социальной сфере информационные системы. В результате государство сможет централизованно управлять всеми социальными выплатами, предоставлять их максимально оперативно, удобно и адресно.

Напомним, в январе Минтруд предложил с 1 января 2023 года объединить Пенсионный фонд РФ и Фонд социального страхования в государственный внебюджетный Фонд пенсионного и социального страхования (Социальный фонд России).

—