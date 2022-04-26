В США подсчитали случаи цензуры в соцсетях критиков Байдена

Центрамедиа-исследований CensorTrack сообщил, что обнаружил 646 случаев цензуры, когда критики президента США Джо Байдена сталкивались в американских соцсетях с удалением своих комментариев, введением ограничений на высказывания или блокировкой аккаунтов.

Исследование проводилось в период с 10 марта 2020 года по 10 марта 2022 года, включая время проведения предвыборной кампании Джо Байдена на пост президента США. Согласно отчету Центра, опубликованному в прошлый четверг, за два года было зафиксировано более 600 случаев цензуры в поддержку Байдена на крупных технологических платформах. Причем в некоторых случаях с цензурой сталкивались люди, решившие дословно процитировать президента США, говорится в материале телеканала Fox News.

Из 646 случаев цензуры почти четверть касалась тех, кто обсуждал статью в New York Post с расследованием коррупции в деловых связях Хантера Байдена – сына 46-го президента США. Наибольшая доля тех, кто подвергся цензуре, была среди тех, кто размещал контент о ненадлежащих контактах Байдена – проблема, которую он был вынужден решать в ходе предвыборной кампании. Кроме того, по данным CensorTrack, 232 случая или более трети от общего числа случаев цензуры пришлось на публикацию «комедийных мемов, видеороликов или общих сообщений о поведении Байдена».

Другие пользователи соцсетей, по данным CensorTrack, были подвергнуты цензуре только за то, что дословно цитировали президента США, обращая внимание таким образом на некомпетентность главы американской администрации в качестве главнокомандующего.

Среди подвергшихся цензуре были такие политики, как 45-й президент США Дональд Трамп, сенатор Дж. Тед Круз, республиканец из Техаса, лидер меньшинства в Палате представителей Кевин Маккарти, республиканец из Калифорнии, а также такие новостные агентства, как New York Post, Washington Free Beacon и Federalist, а также многие другие.

Напомним, 9 января 2021 года администрация соцсети Twitter объявила о решении навсегда закрыть доступ к личной учетной записи 45-го президента США Дональда Трампа. Позже в Twitter пообещали заблокировать любой используемый Трампом аккаунт. Более того, администрация соцсети решила удалить архив всех публикаций Трампа в Twitter.

В ответ Трамп обвинил администрацию Twitter в ограничении свободы слова и сговоре с демократами, а также сообщил о возможности создания собственной платформы в качестве альтернативы Twitter и начале переговоров с другими сайтами. Позже Трамп назвал Twitter «скучным» и отказался возвращаться в социальную сеть. Президент Франции Эммануэль Макрон назвал блокировку аккаунтов Трампа в соцсетях «новым насилием». Телеведущий Владимир Соловьев указал на серьезные последствия блокировки Трампа в Twitter.

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