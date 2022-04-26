Минобороны: Националисты размещают во дворах жилых домов тяжелую технику

Во дворе жилого дома в городе Авдеевке в ДНР националисты разместили тяжелую технику, рассказал начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев.

«В городе Авдеевка Донецкой народной республики в жилом доме по улице Королева неонацисты оборудовали опорный пункт, на верхних этажах размещены огневые точки, во дворе – тяжелая техника и РСЗО, при этом мирных жителей насильно удерживают в своих квартирах, прикрываясь ими как живым щитом, – передает ТАСС слова Мизинцева.

Ранее глава Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин назвал число оставшихся на «Азовстали» украинских националистов.

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