Минобороны: Националисты размещают во дворах жилых домов тяжелую технику
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Во дворе жилого дома в городе Авдеевке в ДНР националисты разместили тяжелую технику, рассказал начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев.
«В городе Авдеевка Донецкой народной республики в жилом доме по улице Королева неонацисты оборудовали опорный пункт, на верхних этажах размещены огневые точки, во дворе – тяжелая техника и РСЗО, при этом мирных жителей насильно удерживают в своих квартирах, прикрываясь ими как живым щитом, – передает ТАСС слова Мизинцева.
Ранее глава Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин назвал число оставшихся на «Азовстали» украинских националистов.
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