Сбитыми в Курской области беспилотниками оказались «Байрактар ТБ-2»

Жительница поселка Боровское Курской области показала сбитые украинские беспилотники, ими оказались «Байрактар ТБ-2», сообщают информационные агентства.

«Как рассказала местная жительница, ночью она услышала шум. В 6 часов утра вместе с подругой решила пройтись по полю за домом и обнаружила обломки украинских беспилотников «Байрактар ТБ-2», – сообщил телеканал «Вести-Курск» на своем сайте.

На опубликованных каналом снимках запечатлены обломки, на одном из них написано название модели Вayraktar TB2.

Губернатор региона Роман Старовойт ранее сообщил, что российская система ПВО сбила два украинских беспилотника в селе Боровское Курской области.

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