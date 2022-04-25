 

Польский генерал испугался разрушения НАТО Россией «руками Варшавы»

25.04.2022, 7:20, Новости дня
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Польский генерал и бывший начальник армейской контрразведки Петр Пытель испугался, что РФ «разрушит Североатлантический альянс» руками Варшавы, сообщил портал Onet.

Генерал заявил, что «некоторые лица» в Польше якобы угрожают западным блокам и продвигают интересы России. «Реализуют следующие тезисы: крах западной системы, развал НАТО», – передает РИА «Новости» слова генерала.

Также он заявил, что обеспокоен «идеями создания экономических организаций, альтернативных Евросоюзу». Кроме того, Пытель считает, что Польша во многих сферах якобы «находится под российским влиянием».

Западные политики и военные регулярно выступают с заявлениями о мнимой «российской угрозе» или с абсурдными требованиями в адрес Москвы. Ранее экс-командующий сухопутными войсками Польши генерал Вальдемар Скшипчак выразил мнение, что Польша якобы может претендовать на Калининградскую область.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



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